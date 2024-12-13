В Германии цены на электричество взлетели почти до 1000 евро

В Германии цены на электричество достигли исторического рекорда. По сообщениям газеты Handelsblatt, 11 декабря биржевая стоимость одного мегаватт-часа равнялась 936 евро. Пик зафиксировали в промежутке между 17:00 и 18:00 по местному времени.

Скачки стоимости электроэнергии связывают с неблагоприятными погодными условиями. Пасмурная и безветренная погода ограничивают работу солнечных и ветряных станций. Высокие цены вынуждают компании приостанавливать производство, чтобы избежать убытков. Например, так поступил электрометаллургический завод Feralpi. Причём к подобной мере предприятие прибегает уже не в первый раз за год. «Это сказывается на эффективности и прибыльности предприятия. Мы не выполним производственные планы в этом году», — признался директор завода Уве Райнике.

Председатель союза химической промышленности Германии Вольфганг Гросе Энтруп также выразил обеспокоенность по поводу стабильности электроснабжения. По его мнению, правительству следует обновить инфраструктуру, например, построить резервные электростанции и энергохранилища.

Зафиксированный 11 декабря скачок стоимости электроэнергии можно назвать беспрецедентным. Цена не пробивала отметку 900 евро даже во время пика европейского энергетического кризиса 2022 года. И это при том, что аналитики ещё в 2023 году заявили, что кризис постепенно сходит на нет.

Для обычных жителей Германии подобные скачки стоимости электричества остаются незамеченными. По словам журналистов, рядовых потребителей спасают договоры с поставщиками услуг с фиксированной стоимостью. Их в стране заключают на год.