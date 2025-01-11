Выжженная земля: В МИД РФ оценили «прощальный подарок» Байдена Трампу
МИД РФ: Новые санкции Байдена против РФ оставляют Трампу «выжженную землю»
Враждебные действия американской администрации, которая ввела новые санкции в отношении российской энергетики, не останутся без ответа. Этими действиями команда действующего президента Джо Байдена оставила избранному лидеру США Дональду Трампу «выжженную землю», подчеркнули в МИД РФ.
«Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — говорится в публикации в телеграм-канале дипломатического ведомства РФ.
В МИД добавили, что новые рестрикции — это попытка нанести хоть какой-то ущерб экономике РФ в преддверии окончания «бесславного пребывания у власти» Джо Байдена, даже если для этого потребуется дестабилизировать мировые рынки. Ради этой цели уходящая администрация Белого дома жертвует интересами своих союзников в ЕС и непосредственно граждан США.
«Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля» — в прямом и переносном смысле», — подытожили в МИД.
Напомним, вчера американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций. В Белом доме назвали их «наиболее существенными» мерами против энергетики РФ. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала это попыткой Джо Байдена «оставить след» перед тем, как покинуть должность. В администрации демократа полагают, что его преемник Дональд Трамп не сможет отменить введённые ограничения по собственному желанию — для этого ему потребуется согласие Конгресса. При этом сам Байден публично признал, что введение новых санкций привело к росту цен на бензин в Штатах.
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