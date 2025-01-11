Выжженная земля: В МИД РФ оценили «прощальный подарок» Байдена Трампу

Враждебные действия американской администрации, которая ввела новые санкции в отношении российской энергетики, не останутся без ответа. Этими действиями команда действующего президента Джо Байдена оставила избранному лидеру США Дональду Трампу «выжженную землю», подчеркнули в МИД РФ.

«Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — говорится в публикации в телеграм-канале дипломатического ведомства РФ.

В МИД добавили, что новые рестрикции — это попытка нанести хоть какой-то ущерб экономике РФ в преддверии окончания «бесславного пребывания у власти» Джо Байдена, даже если для этого потребуется дестабилизировать мировые рынки. Ради этой цели уходящая администрация Белого дома жертвует интересами своих союзников в ЕС и непосредственно граждан США.