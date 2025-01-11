В Евросоюзе хотят принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля

В Европейской комиссии объявлена дата начала консультаций по очередному — 16-му — пакету санкций против России. Планируется, что уже 14 января высший орган исполнительной власти ЕС начнёт обсуждение деталей новых ограничительных мер в отношение Москвы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

В ходе консультаций у всех представителей стран Евросоюза будет возможность высказать свои предложения и опасения по поводу нового пакета антироссийских санкций. На данный момент пост председателя ЕС занимает Польша, которая планирует принять пакет ограничений 24 февраля 2025 года.