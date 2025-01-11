В Евросоюзе хотят принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля
В ЕК 14 января начнутся консультации по новому пакету антироссийских санкций
В Европейской комиссии объявлена дата начала консультаций по очередному — 16-му — пакету санкций против России. Планируется, что уже 14 января высший орган исполнительной власти ЕС начнёт обсуждение деталей новых ограничительных мер в отношение Москвы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
В ходе консультаций у всех представителей стран Евросоюза будет возможность высказать свои предложения и опасения по поводу нового пакета антироссийских санкций. На данный момент пост председателя ЕС занимает Польша, которая планирует принять пакет ограничений 24 февраля 2025 года.
Ранее Life.ru писал, что Россия научилась обходить санкции и ограничения со стороны западных стран и США. В связи с этим ограничительные меры не наносят сильный удар по экономике страны.
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