В Госдуме уверены в способности России минимизировать последствия жёстких санкций США

Новые санкции со стороны Запада не приведут к обвалу рынка, так как Россия смогла найти и наладить пути обхода ограничительных мер. О том, что новый пакет американских санкций против энергетической сферы не ударят по экономике страны, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнёрство, так что обвала рынка не произойдет, хотя «попотеть», чтобы выстроить новые схемы, нам придётся», — утверждает Белик.

Депутат заявил, что Россия вынесла много уроков за последние три года, поэтому у Москвы есть чёткое осознание: партнёрства с Западом быть не может, только зыбкие экономические контакты. Белик подчеркнул, что рестрикции станут ударом и для экономики союзников США. Следовательно, Вашингтон уверен, что Запад может платить за американские интересы.