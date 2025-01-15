Песков не исключил ответа на санкции США против энергосектора России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может рассмотреть ответные меры в связи с введенными США санкциями против российского топливно-энергетического комплекса.

«Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в среду.

Песков подчеркнул, что Россия будет стремиться минимизировать последствия этих санкций для энергетического сектора. По его словам, важно разработать такие меры, которые будут соответствовать интересам отечественных компаний.