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15 января, 09:41

Песков не исключил ответа на санкции США против энергосектора России

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может рассмотреть ответные меры в связи с введенными США санкциями против российского топливно-энергетического комплекса.

«Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в среду.

Песков подчеркнул, что Россия будет стремиться минимизировать последствия этих санкций для энергетического сектора. По его словам, важно разработать такие меры, которые будут соответствовать интересам отечественных компаний.

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Ранее Белый дом объявил о «самых существенных» санкциях против российской энергетики. Их суть пока не раскрывается, что Вашингтон пугает, что новые ограничения будут нацелены на российские и нефть, и сжиженный природный газ, и в результате этих действий Россия будет якобы «терять миллиарды долларов ежемесячно».

Марина Фещенко
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