Приднестровье может получить российский газ через «Турецкий поток» уже 1 февраля
Газопровод «Турецкий поток» может быть использован для поставок российского газа в Приднестровье, которое столкнулось с энергокризисом после остановки транзита топлива через Украину. Газета «Коммерсантъ» узнала, что мощности трубопровода в объёме 3,1 млн кубометров в сутки были забронированы 20 января зарегистрированной на Кипре компанией Ozbor Enterprises.
«Поток» забронирован под экспорт газа в Приднестровье, и поставки могут начаться уже с 1 февраля, утверждает издание. По сведениям инсайдеров, сейчас стороны прорабатывают возможность до апреля поставить ПМР газ на $160 млн, изучаются различные маршруты.
Напомним, транзит газа из РФ в Европу через Украину остановлены с 1 января 2025 года. Это привело к отключению центрального отопления в ПМР, а свыше 120 населённых пунктов непризнанной республики остались без газоснабжения. Местные подстанции вынужденно перешли на использования угля, запасов которого надолго не хватит. Глава Приднестровья Вадим Красносельский нанёс визит в Кремль, где провёл с российским руководством переговоры, по завершению которых было объявлено, что Москва направит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти сведения, отметив, что доставку газа в ПМР не получится осуществить без содействия с Кишинёвом. А вчера стало известно, что руководство Приднестровья согласилось на предложенный Молдавией вариант поставлять голубое топливо через «Молдовагаз», чтобы быстрее разрешить кризисную ситуацию.
«Турецкий поток». Обложка © «Газпром»