Приднестровье может получить российский газ через «Турецкий поток» уже 1 февраля

Газопровод «Турецкий поток» может быть использован для поставок российского газа в Приднестровье, которое столкнулось с энергокризисом после остановки транзита топлива через Украину. Газета «Коммерсантъ» узнала, что мощности трубопровода в объёме 3,1 млн кубометров в сутки были забронированы 20 января зарегистрированной на Кипре компанией Ozbor Enterprises.