Россия даст замерзающему народу Приднестровья «гуманитарный газ»
Глава Приднестровья Красносельский: Россия подаст в регион гуманитарный газ
Россия решила помощь страдающего от энергокризиса Приднестровья, предоставив непризнанной республике «гуманитарный газ». Об этом объявил президент ПМР Вадим Красносельский по итогам переговоров в Москве.
«Решался вопрос о возобновлении подачи газа в Приднестровье <…>. Газ будет подан как гуманитарный газ в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — рассказал он на пресс-конференции.
Напомним, централизованное отопление в ПМР было отключено 1 января после остановки транзита российского газа через Украину из-за отказа Киева продлить договор. Более 120 населённых пунктов в ПМР остались без газоснабжения. ГРЭС Приднестровья перешла на уголь, запасов которого едва хватит ненадолго. Российский газ, который поставлялся в Приднестровье бесплатно, был формой гуманитарной помощи, заявил тогда глава республики.
Shutterstock / FOTODOM / Seneline