Россия даст замерзающему народу Приднестровья «гуманитарный газ»

Россия решила помощь страдающего от энергокризиса Приднестровья, предоставив непризнанной республике «гуманитарный газ». Об этом объявил президент ПМР Вадим Красносельский по итогам переговоров в Москве.

«Решался вопрос о возобновлении подачи газа в Приднестровье <…>. Газ будет подан как гуманитарный газ в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — рассказал он на пресс-конференции.