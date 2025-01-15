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Регион
15 января, 10:02

Россия даст замерзающему народу Приднестровья «гуманитарный газ»

Глава Приднестровья Красносельский: Россия подаст в регион гуманитарный газ

Россия решила помощь страдающего от энергокризиса Приднестровья, предоставив непризнанной республике «гуманитарный газ». Об этом объявил президент ПМР Вадим Красносельский по итогам переговоров в Москве.

«Решался вопрос о возобновлении подачи газа в Приднестровье <…>. Газ будет подан как гуманитарный газ в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — рассказал он на пресс-конференции.

Напомним, централизованное отопление в ПМР было отключено 1 января после остановки транзита российского газа через Украину из-за отказа Киева продлить договор. Более 120 населённых пунктов в ПМР остались без газоснабжения. ГРЭС Приднестровья перешла на уголь, запасов которого едва хватит ненадолго. Российский газ, который поставлялся в Приднестровье бесплатно, был формой гуманитарной помощи, заявил тогда глава республики.

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Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Андрей Бражников
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