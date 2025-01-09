Российский газ, который поставлялся в Приднестровье бесплатно, был формой гуманитарной помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Он напомнил, что, несмотря на непростые отношения, Молдавия и Москва умели договариваться, но Кишинёв в марте 2006 года нарушил меморандум 1997 года и поставил Приднестровье в сложное положение.

«Газ, который поставлялся в Приднестровье, был формой гуманитарной-технической помощи, которую Россия оказывала нашему государству в связи с деструктивными действиями Молдовы», — объяснил Красносельский, говоря об остановке транзита голубого топлива РФ через территорию Украины с 1 января.

Он указал на необходимость сегодня провести Совет безопасности из-за тяжёлой для Приднестровья ситуации. Политик обратил внимание на огромное количество спекуляций со стороны молдавских политиков. Красносельский подчеркнул, что именно Россия пришла на помощь народу республики в марте 2006 года, когда из-за действий Кишинёва произошёл громадный спад. Тогда Москва предложила направлять деньги за потребляемый газ для покрытия социальных обязательств. Он предложил молдавскому вице-премьеру Олегу Серебряну вместо подсчёта объёмов российской помощи Приднестровью рассказать, куда Молдавия дела многомиллиардную помощь, которую оказывает Румыния и западные государства.