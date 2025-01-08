Захарова назвала травлей и неонацизмом блокировку поставок газа в Приднестровье

Дипломат уточнила, что ультралибералы запустили в современный мир «неонацистские установки». По её словам, людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью, начинают третировать травить и выживать, используя весь «неонацистский» инструментарий.

«Почему я говорю «весь инструментарий»? Потому что действительно речь идёт об абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто», — подчеркнула дипломат.