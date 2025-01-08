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Регион
8 января, 08:16

Захарова назвала травлей и неонацизмом блокировку поставок газа в Приднестровье

Блокировка поставок газа в Приднестровье является травлей и неонацизмом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что ультралибералы запустили в современный мир «неонацистские установки». По её словам, людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью, начинают третировать травить и выживать, используя весь «неонацистский» инструментарий.

«Почему я говорю «весь инструментарий»? Потому что действительно речь идёт об абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто», — подчеркнула дипломат.

Приднестровье отказалось от содействия Молдавии в закупке газа из Евросоюза
Приднестровье отказалось от содействия Молдавии в закупке газа из Евросоюза

Напомним, что в Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление. Местная ГРЭС начала работать на угле, запасов которого хватит на чуть больше месяца. 2 января выяснилось, что в республике из-за дефицита ресурсов закрыли предприятия. Тем временем Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии и Украины, после того как местную электростанцию пришлось «приглушить» из-за остановки транзита российского газа через Незалежную. Позднее выяснилось, что свыше 120 населённых пунктов Приднестровья остались без газоснабжения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Дарья Нарыкова
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