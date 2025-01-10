«Террорист!» В Раде обвинили Зеленского в начале энергокризиса в Приднестровье
Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в терроризме из-за кризиса в Приднестровье
Депутат Рады Артём Дмитрук назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского международным террористом и обвинил его в начале энергокризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Такое заявление он сделал после появления информации о гибели людей, которые пытались согреться в отсутствие отопления.
«Зеленский — международный террорист!» — написал Дмитрук в своём телеграм-канале.
Нардеп уверен, что именно Зеленский стал главным виновником энергетического кризиса в Приднестровье, который влечёт за собой страдания и гибель людей.
Напомним, что централизованное отопление в Приднестровье было отключено 1 января после остановки транзита российского газа через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать договор. ГРЭС Приднестровья начала работать на угле, запасов которого едва хватит ненадолго. Более 120 населённых пунктов в ПМР остались без газоснабжения. Российский газ, который поставлялся в Приднестровье бесплатно, был формой гуманитарной помощи, заявил глава республики.
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