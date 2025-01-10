«Террорист!» В Раде обвинили Зеленского в начале энергокризиса в Приднестровье

Депутат Рады Артём Дмитрук назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского международным террористом и обвинил его в начале энергокризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Такое заявление он сделал после появления информации о гибели людей, которые пытались согреться в отсутствие отопления.