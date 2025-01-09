В Приднестровье несколько человек погибли, пытаясь согреться
Глава МИД Игнатьев: В Приднестровье несколько человек погибли, пытаясь согреться
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), страдающей от энергетического кризиса, зафиксированы случаи гибели людей, которые пытались согреться. Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев.
«Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Игнатьев отметил, что в ПМР сложилась довольно негативная ситуация, в республике наблюдаются энергетический и гуманитарный кризисы. Глава МИД подчеркнул, что с помощью увеличения использования угля решить проблемы невозможно, необходимо возобновить поставки газа.
Он пояснил, что Днестровская ГРЭС (Молдавская ГРЭС в городе Днестровск) сейчас вырабатывает электроэнергию только на угле. Один энергоблок даёт около 150 МВт. Увеличить мощность невозможно, так как блок был построен ещё во времена СССР. При этом зимой в ПМР потребляется более 220 МВт.
«За счёт угля увеличить мощность невозможно. Единственный выход из ситуации — это возобновление поставок газа, на котором работает энергогенерирующая станция», — заключил руководитель приднестровского дипведомства.
Напомним, 1 января в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. Местная ГРЭС начала работать на угле, запасов которого хватит на чуть больше месяца. 2 января в республике из-за дефицита ресурсов закрыли предприятия. Отмечалось, что около 120 населённых пунктов Приднестровья остались без газоснабжения. В МИД РФ назвали травлей и неонацизмом блокировку поставок газа в Приднестровье.
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