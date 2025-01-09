В Кремле возложили ответственность за энергокризис в ПМР на Киев и Кишинёв

Энергокризис в Приднестровье связан с решениями, принятыми Киевом и Кишинёвом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счёт которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — сказал Песков на брифинге.