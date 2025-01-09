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Регион
9 января, 10:21

В Кремле возложили ответственность за энергокризис в ПМР на Киев и Кишинёв

Песков: Энергокризис в Приднестровье начался из-за решений Украины и Молдавии

Энергокризис в Приднестровье связан с решениями, принятыми Киевом и Кишинёвом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счёт которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что сложившуюся ситуацию действительно можно назвать кризисной.

В Приднестровье несколько человек погибли, пытаясь согреться
В Приднестровье несколько человек погибли, пытаясь согреться

Напомним, что с 1 января Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения поставок российского газа через территорию Украины. ГРЭС перешла на работу на угле, запасов которого хватит ненадолго. Всего без газоснабжения осталось более 1,5 тысячи домов в порядка 120 населённых пунктах.

Обложка ©

freepik / fanjianhua

Александр Юнашев
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