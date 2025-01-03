В Приднестровье без тепла и горячей воды остались более 1,5 тысячи домов

В Приднестровье более 2,6 тысячи объектов остались без отопления и горячей воды, из которых свыше 1,5 тысячи — это многоквартирные дома. Об этом в телеграм-канале сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Без газоснабжения 122 сельских населённых пункта (51 507 абонентов) и 20 091 абонент частного сектора в городах; 1810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 19 объектов агропромышленного комплекса. Без тепла и горячей воды остались 2678 объектов, из которых 1565 – многоквартирные дома», — написал он.

В настоящее время в Приднестровье оборудовано 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан, которые могут принять более 1,3 тысячи человек. По словам Красносельского, за сутки этими пунктами воспользовались 11 человек.