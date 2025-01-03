В Приднестровье без тепла и горячей воды остались более 1,5 тысячи домов
Красносельский: В ПМР более 1,5 тысячи домов остались без тепла и горячей воды
В Приднестровье более 2,6 тысячи объектов остались без отопления и горячей воды, из которых свыше 1,5 тысячи — это многоквартирные дома. Об этом в телеграм-канале сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Без газоснабжения 122 сельских населённых пункта (51 507 абонентов) и 20 091 абонент частного сектора в городах; 1810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 19 объектов агропромышленного комплекса. Без тепла и горячей воды остались 2678 объектов, из которых 1565 – многоквартирные дома», — написал он.
В настоящее время в Приднестровье оборудовано 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан, которые могут принять более 1,3 тысячи человек. По словам Красносельского, за сутки этими пунктами воспользовались 11 человек.
В сфере общественного транспорта в Тирасполе работают троллейбусы и треть маршрутных такси, а в Бендерах на линию вышли семь автобусов, в то время как маршрутные такси не курсируют. Красносельский отметил сознательность и ответственный подход местных жителей к ресурсам, добавив, что многие из них выходят в лесополосы, чтобы собирать валежник.
Недавно Молдавии пришлось начать закупать электричество у Румынии, так как местная электростанция вынужденно сократила объёмы выработки электроэнергии после прекращения поставок голубого топлива через Украину. Также стало известно, что Молдавия будет приобретать энергию у Незалежной. В молдавской компании-госимпортёре Energocom ожидают, что ситуация с дефицитом электричества может усугубиться после 8 января.
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