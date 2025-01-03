Тарифы на электроэнергию в Молдавии вырастут вдвое

Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) повысило тарифы на электроэнергию и тепло. Теперь цены на электричество удвоились.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании агентства. Новые цены начнут действовать после того, как постановление ANRE будет опубликовано в специальном правительственном издании для публикации законов «Официальный вестник».

Так, тариф для жителей центра и юга республики составит 4,1 лея (около 22 центов) за кВт/ч. В северных районах цена будет больше — 4,68 лея (около 25 центов) за кВт/ч. Прежний тариф для центральных и южных регионов страны составлял 2,34 лея (12 центов), а для северных — 2,84 лея (15 центов).