Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из ряда стран, включая РФ
Власти Молдавии намерены запретить работу ряда российских авиакомпаний в стране. Соответствующий проект разработало министерство инфраструктуры и регионального развития и вынесло его на общественное обсуждение.
В список включены перевозчики из более чем 20 стран, включая Россию, Армению, Киргизию и другие страны. Среди российских авиакомпаний, которые могут попасть под запрет, значатся «Аврора», «Якутия», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «Ю-тэйр» и другие.
Отмечается, что таким образом Кишинёв намерен унифицировать свою политику в области авиаперевозок с данной политикой в Евросоюзе. Обсуждение проекта продлится до 9 января.
До этого сообщалось, что Молдавия начала закупки электроэнергии у Румынии, после так как местная электростанция была вынуждена сократить объёмы выработки энергии на фоне остановки транзита через Украину. Также сегодня стало известно, что Молдавия будет покупать электроэнергию у Незалежной.
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