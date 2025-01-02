Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из ряда стран, включая РФ

Власти Молдавии намерены запретить работу ряда российских авиакомпаний в стране. Соответствующий проект разработало министерство инфраструктуры и регионального развития и вынесло его на общественное обсуждение.

В список включены перевозчики из более чем 20 стран, включая Россию, Армению, Киргизию и другие страны. Среди российских авиакомпаний, которые могут попасть под запрет, значатся «Аврора», «Якутия», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «Ю-тэйр» и другие.

Отмечается, что таким образом Кишинёв намерен унифицировать свою политику в области авиаперевозок с данной политикой в Евросоюзе. Обсуждение проекта продлится до 9 января.