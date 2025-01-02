Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 16:52

Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из ряда стран, включая РФ

Власти Молдавии намерены запретить работу ряда российских авиакомпаний в стране. Соответствующий проект разработало министерство инфраструктуры и регионального развития и вынесло его на общественное обсуждение.

В список включены перевозчики из более чем 20 стран, включая Россию, Армению, Киргизию и другие страны. Среди российских авиакомпаний, которые могут попасть под запрет, значатся «Аврора», «Якутия», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «Ю-тэйр» и другие.

Отмечается, что таким образом Кишинёв намерен унифицировать свою политику в области авиаперевозок с данной политикой в Евросоюзе. Обсуждение проекта продлится до 9 января.

Станет хуже: В Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из РФ
Станет хуже: В Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из РФ

До этого сообщалось, что Молдавия начала закупки электроэнергии у Румынии, после так как местная электростанция была вынуждена сократить объёмы выработки энергии на фоне остановки транзита через Украину. Также сегодня стало известно, что Молдавия будет покупать электроэнергию у Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar