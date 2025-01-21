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Регион
21 января, 14:44

Молдавия предложила Приднестровью закупать газ в Европе по рыночной цене

Руководство Молдавии предложило проводить закупки газа для Приднестровья (ПМР) на Европейской фондовой бирже по цене рынка. Об этом в эфире «Радио Молдова» сообщил госсекретарь молдавского Минэнерго Константин Боросан, после того как в правительстве ПМР приняли идею по закупкам голубого топлива через «Молдавгаз».

«Молдовагаз» — единственная компания, которая может поставлять газ на левый берег Днестра. 31 декабря прошлого года на газовой бирже Болгарии компаниями «Молдовагаз» и «Энергоком» была проведена тестовая закупка, в результате которой газ был успешно доставлен в Молдавию. 2 января я сообщил «Тираспольтрансгазу», что контрольная закупка прошла успешно, но они отказались от помощи», — заявил чиновник.

Глава энергетического ведомства отметил, что объёмов газа, которые закупаются на биржах ЕС в интересах Приднестровья хватит только для обеспечения внутреннего потребления региона. В частности, в расчёт не включены возможности выработки электричества на Молдавской ГРЭС, закрывающей до 80% потребностей Молдавии в энергии.

Боросан подчеркнул, что «Тираспольтрансгазу» придётся оплачивать полученные ресурсы по цене рынка. То есть стоимость будет меняться ежедневно, а газ можно будет покупать или на биржевой площадке, или через двусторонние контракты от фондовой бирже или энергетического рынка.

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Напомним, из-за отказа Киева продлевать транзит газа из РФ в Европу поставки топлива остановлены с 1 января 2025 года. Это привело к отключению центрального отопления в ПМР, а свыше 120 населённых пунктов непризнанной республики остались без газоснабжения. Местные подстанции вынужденно перешли на использования угля, запасов которого надолго не хватит. Глава Приднестровья Вадим Красносельский нанёс визит в Кремль, где провёл с российским руководством переговоры, по завершению которых было объявлено, что Москва направит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти сведения, отметив, что доставку газа в ПМР не получится осуществить без содействия с Кишинёвом. А вчера стало известно, что руководство Приднестровья согласилось на предложенный Молдавией вариант поставлять голубое топливо через «Молдовагаз», чтобы быстрее разрешить кризисную ситуацию.

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Shutterstock / FOTODOM / PakulinSergei

Юрий Лысенко
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