Молдавия предложила Приднестровью закупать газ в Европе по рыночной цене

Руководство Молдавии предложило проводить закупки газа для Приднестровья (ПМР) на Европейской фондовой бирже по цене рынка. Об этом в эфире «Радио Молдова» сообщил госсекретарь молдавского Минэнерго Константин Боросан, после того как в правительстве ПМР приняли идею по закупкам голубого топлива через «Молдавгаз».

«Молдовагаз» — единственная компания, которая может поставлять газ на левый берег Днестра. 31 декабря прошлого года на газовой бирже Болгарии компаниями «Молдовагаз» и «Энергоком» была проведена тестовая закупка, в результате которой газ был успешно доставлен в Молдавию. 2 января я сообщил «Тираспольтрансгазу», что контрольная закупка прошла успешно, но они отказались от помощи», — заявил чиновник.

Глава энергетического ведомства отметил, что объёмов газа, которые закупаются на биржах ЕС в интересах Приднестровья хватит только для обеспечения внутреннего потребления региона. В частности, в расчёт не включены возможности выработки электричества на Молдавской ГРЭС, закрывающей до 80% потребностей Молдавии в энергии.