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Регион
16 января, 11:13

Песков назвал важное условие поставки «гуманитарного газа» замерзающему Приднестровью

Песков заявил о готовности дать Приднестровью газ при содействии Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Россия готова подать Приднестровью «гуманитарный газ», но для этого нужно содействие со стороны Кишинёва. Молдавия пока молчит, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности», – объяснил представитель Кремля.

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Напомним, централизованное отопление в Приднестровье отключено с 1 января после остановки транзита российского газа через Украину по вине Киева. Свыше 120 населённых пунктов в ПМР остались без газоснабжения. Местные подстанции перешли на уголь, запасов которого едва хватит ненадолго. Президент Приднестровья по итогам переговоров в Москве объявил, что Россия решила оказать помощь страдающему от энергокризиса региону, предоставив непризнанной республике «гуманитарный газ».

Андрей Бражников
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