Песков назвал важное условие поставки «гуманитарного газа» замерзающему Приднестровью

Россия готова подать Приднестровью «гуманитарный газ», но для этого нужно содействие со стороны Кишинёва. Молдавия пока молчит, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности», – объяснил представитель Кремля.