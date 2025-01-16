Песков назвал важное условие поставки «гуманитарного газа» замерзающему Приднестровью
Песков заявил о готовности дать Приднестровью газ при содействии Молдавии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Россия готова подать Приднестровью «гуманитарный газ», но для этого нужно содействие со стороны Кишинёва. Молдавия пока молчит, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности», – объяснил представитель Кремля.
Напомним, централизованное отопление в Приднестровье отключено с 1 января после остановки транзита российского газа через Украину по вине Киева. Свыше 120 населённых пунктов в ПМР остались без газоснабжения. Местные подстанции перешли на уголь, запасов которого едва хватит ненадолго. Президент Приднестровья по итогам переговоров в Москве объявил, что Россия решила оказать помощь страдающему от энергокризиса региону, предоставив непризнанной республике «гуманитарный газ».