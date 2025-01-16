«Сложно, но реально»: Приднестровью обрисовали новый маршрут поставок газа из России
Белогорьев: Россия может поставлять газ в Приднестровье по «Турецкому потоку»
Россия может поставлять газ жителям Приднестровья по нитке «Турецкого потока», однако транзит топлива затронет несколько государств, с которыми придётся согласовать этот вопрос и получить необходимые разрешения. Об этом рассказал РИА «Новости» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
«Если речь идёт о российском газе, то есть всего два варианта: возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС «Гребеники», либо поставка по «Турецкому потоку» и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии», — поделился он.
По его словам, указанный маршрут очень сложный, дорогостоящий и требует согласования с перечисленными странами, в том числе с Украиной. Однако альтернативой выступают лишь маршруты, в которых Приднестровье попадает в зависимость от Кишинёва, в частности это поставки газа через Европу, например из Румынии или через северо-запад Молдавии.
Напомним, централизованное отопление в Приднестровье было отключено 1 января после остановки транзита российского газа через Украину из-за отказа Киева продлить договор. Более 120 населённых пунктов в регионе остались без газоснабжения. Местные подстанции перешли на уголь, запасов которого едва хватит ненадолго. Президент Приднестровья Вадим Красносельский по итогам переговоров в Москве заявил, что Россия решила оказать помощь страдающему от энергокризиса региону, предоставив непризнанной республике «гуманитарный газ».
freepik / pvproductions