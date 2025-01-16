«Сложно, но реально»: Приднестровью обрисовали новый маршрут поставок газа из России

Россия может поставлять газ жителям Приднестровья по нитке «Турецкого потока», однако транзит топлива затронет несколько государств, с которыми придётся согласовать этот вопрос и получить необходимые разрешения. Об этом рассказал РИА «Новости» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Если речь идёт о российском газе, то есть всего два варианта: возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС «Гребеники», либо поставка по «Турецкому потоку» и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии», — поделился он.