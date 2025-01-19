Санду выдвинула условие для оказания помощи Запада Приднестровью
Санду: Молдавия попросит Запад помочь Приднестровью после ухода миротворцев РФ
Майя Санду. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Кишинёв собирается попросить Запад помочь Приднестровью, однако с условием вывода российских миротворцев и замены их на гражданскую миссию Организации Объединённых Наций (ООН) или Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду, комментируя возникший энергетический кризис с прекращением транзита российского газа из-за Украины.
«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдёт с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — пояснила Санду в беседе с журналистом Натаном Гарштя.
Она также указала на важность международной поддержки в решении конфликта в Приднестровье. Молдавский лидер отметила сложность текущей ситуации. По её словам, необходимо найти решения, связанные с безопасностью и гуманитарной помощью для жителей региона.
Напомним, что в конце 2024 года Майя Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Информацию подтвердила Служба внешней разведки РФ. Кроме того, политик потребовала устранить российских миротворцев в регионе. По словам экспертов, давление на Приднестровье будет только расти, при этом поддержку Молдавии в этом вопросе оказывает Запад. В российском посольстве заявили, что Москва не оставит без ответа возможное применение силы в Приднестровье.