Санду выдвинула условие для оказания помощи Запада Приднестровью

Кишинёв собирается попросить Запад помочь Приднестровью, однако с условием вывода российских миротворцев и замены их на гражданскую миссию Организации Объединённых Наций (ООН) или Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду, комментируя возникший энергетический кризис с прекращением транзита российского газа из-за Украины.

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдёт с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — пояснила Санду в беседе с журналистом Натаном Гарштя.