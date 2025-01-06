Россия предостерегла «горячие головы» в Молдавии от нападения на Приднестровье

Москва не оставит без ответной реакции попытки Молдавии силовыми методами решить вопрос с Приднестровьем, которое сейчас переживает энергетический кризис. Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в республике.

Напомним, в конце декабря 2024 года глава Молдавии Майя Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Информацию подтвердила российская Служба внешней разведки. Кроме того, Санду потребовала устранить российских миротворцев в регионе. По мнению экспертов, давление на Приднестровье будет только расти, при этом поддержку Молдавии в этом вопросе оказывает Запад.