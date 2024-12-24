Военный эксперт Евгений Михайлов обвинил Запад в желании устроить новые конфликты, чтобы ослабить Россию. Об этом свидетельствует намерение «прозападной» Майи Санду захватить Молдавской ГРЭС в Приднестровье, считает он.

«Не вызывает никаких сомнений в том, что Санду выступает двигателем тех идей западных ястребов, которые хотят продолжить обострять обстановку у границ России», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Эксперт выразил уверенность, что попытка натравить на РФ Молдавию обернётся провалом, поскольку эта страна для нас «на один укус». Однако подобные заявления чётко расширяют задачи нашим воинам в зоне СВО. В частности, возникла острая необходимость освободить Одесскую область и открыть коридоры в Приднестровье, чтобы не отдать их в руки Западу.

«Я считаю, не нужно даже задумываться об этом. Нужно брать все русские территории, чтобы потом не стало ещё хуже», — подчеркнул Михайлов.