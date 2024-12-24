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Регион
24 декабря, 15:45

«Молдавия нам на один укус»: Эксперт оценил намерение Санду развязать конфликт в Приднестровье

Эксперт Михайлов: Санду действует по указу Запада, чтобы обострить конфликт с РФ

Президент Молдавии Майя Санду. Фото © presedinte.md

Президент Молдавии Майя Санду. Фото © presedinte.md

Военный эксперт Евгений Михайлов обвинил Запад в желании устроить новые конфликты, чтобы ослабить Россию. Об этом свидетельствует намерение «прозападной» Майи Санду захватить Молдавской ГРЭС в Приднестровье, считает он.

«Не вызывает никаких сомнений в том, что Санду выступает двигателем тех идей западных ястребов, которые хотят продолжить обострять обстановку у границ России», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Эксперт выразил уверенность, что попытка натравить на РФ Молдавию обернётся провалом, поскольку эта страна для нас «на один укус». Однако подобные заявления чётко расширяют задачи нашим воинам в зоне СВО. В частности, возникла острая необходимость освободить Одесскую область и открыть коридоры в Приднестровье, чтобы не отдать их в руки Западу.

«Я считаю, не нужно даже задумываться об этом. Нужно брать все русские территории, чтобы потом не стало ещё хуже», — подчеркнул Михайлов.

Майя Санду хочет пойти на СВО. Армия Молдавии против армии Приднестровья — кто победит
Майя Санду хочет пойти на СВО. Армия Молдавии против армии Приднестровья — кто победит

О том, что Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье, ранее сообщила российская Служба внешней разведки. Кроме того, она потребовала устранить российских миротворцев в данном регионе. Считается, что эту напряжённую ситуацию Санду развязывает не сама, а при поддержке Запада. В связи с этим прогнозируется, что давление на Приднестровье будет только расти, поэтому России надо подготовиться к открытию второго фронта в регионе.

Алёна Зиновьева
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