Майя Санду хочет пойти на СВО. Армия Молдавии против армии Приднестровья — кто победит Каковы шансы президента Молдавии Майи Санду начать военный конфликт в Приднестровье и открыть для России второй фронт и почему в Евросоюзе не готовы к столкновению с Россией. 23 декабря, 21:10 Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © ТАСС / ABACA

Глава Молдавии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье, сообщили в Службе внешней разведки России. Энергетический кризис в регионе стал катализатором проблем молдавской власти.

СВР о военной операции Молдавии против Приднестровья

Правительственное совещание по вопросам энергетической безопасности закончилось словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе, сообщает СВР. Напомним, в новом году Украина намерена блокировать транзит «Газпрома», который получает в том числе Молдавия. Отсутствие дешёвого российского газа оставит Кишинёв без электроэнергии, которой республику обеспечивает компания «Интер РАО» — Молдавская ГРЭС. У России официальный Кишинёв помощи просить отказывается.

В СВР обращают внимание на слова Санду, которая требует от Москвы найти способ доставить газ в Кишинёв, иначе Молдавия отыграется на пророссийском Приднестровье. При этом ведомство констатирует, что ЕС готов к созданию кризиса в зоне интересов РФ, но пока не готов к вооружённому конфликту в ПМР. Слова эмоционально нестабильного президента Молдавии в штаб-квартире Евросоюза заставили «хвататься за голову» высокопоставленных брюссельских чиновников.

Почему Молдавия проиграет в военном конфликте с ПМР

Молдавия оказалась в энергетическом кризисе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK V

Публицист и аналитик Александр Роджерс комментирует, почему энергетический кризис в Молдавии — прямое последствие русофобской политики Санду и её правительства: «Денег у них нет, предвыборные обещания ЕС оказались пустышкой, поэтому кризис продолжится».

— Даже Гагаузия получает топливо напрямую из России, а остальные закупали у посредников. И нынешняя ситуация, когда с 31 декабря прекратится прокачка газа через Украину, а дефицит газа в ЕС усилится, альтернативных поставщиков у Кишинёва не найдётся, цены неминуемо вырастут. Тут Санду впору сдаваться и в отставку подавать, а не думать о силовом решении Приднестровского вопроса (который их никак не согреет), — подчёркивает Роджерс.

Политолог Дмитрий Родионов отмечает: в случае остановки транзита российского газа через Украину, который даёт возможность получать на молдавской ГРЭС один мегаватт за 61 евро, обращение к соседям увеличит стоимость электричества больше чем в три раза. В случае же военной операции против Приднестровья Кишинёв рискует втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией.

— Молдавская ГРЭС имеет стратегическое значение для Молдавии, она снабжает всю республику электроэнергией ещё со времён СССР. До недавнего времени проблем не было. Был равноценный обмен, когда через Молдову Приднестровье получало газ, а отдавало на правый берег электроэнергию. Сейчас ситуация обострилась, с января Украина перекрывает транзит газа из России, это означает, что и в ПМР он не будет поступать. Поскольку ГРЭС не может работать без газа, она не будет вырабатывать электричество не только для ПМР, но и для Молдавии, которая критически зависит от этой станции. Альтернатива для Кишинёва — закупать электричество в Румынии, где стоимость одного мегаватта для соседей — 188 евро. Примерно такая же ситуация — с газом, Кишинёв обратился недавно к Бухаресту с просьбой предоставить газ по льготным ценам, но румыны отказали. Так кишинёвская проблема — где взять дешёвый газ — привела некоторые горячие головы к идее силового захвата молдавской ГРЭС. Что означает войну с ПМР и Россией, которую Кишинёв не выиграет, — комментирует Дмитрий Родионов.

Эксперт напоминает, что молдавская армия в разы слабее войск Приднестровья, даже несмотря на наличие остатков советской авиации. У неё гораздо меньше личного состава и бронированной техники. А использование помощи Румынии, которая является членом НАТО, фактически приведёт к прямому столкновению НАТО и России. На Западе это понимают и вступать в конфликт не готовы.

— Ещё один серьёзный риск — возможное участие Киева, которому нечего терять и который заинтересован оттянуть часть внимания и воинских ресурсов России на новый участок фронта, чтобы замедлить наше продвижение в Донбассе. ГРЭС находится в нескольких километрах от Первомайска в Николаевской области. Такое вторжение со стороны Украины может произойти гораздо быстрее, чем продвижение войск Кишинёва в Приднестровье. К тому же глава киевского режима Владимир Зеленский сам говорил, что готов прийти на помощь, — говорит Родионов.

У экспертов возникает два вопроса. Насколько Санду готова повоевать «руками Украины» и получить удары по своей территории. Ведь противостояние будет сопровождаться переносом военных действий на территорию Молдавии и границы с Румынией, а также перспективой втягивания Бухареста и НАТО.

Президент Молдавии Майя Санду и глава киевского режима Зеленский. Фото © ТАСС / ABACA

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что Зеленский бравирует своими высказываниями о помощи Кишинёву. В Румынии наблюдается политический кризис в связи с результатами выборов. Европа и США не выделяли значительного вооружения для ведения войны, для этого его надо накопить, но все ресурсы отправляются на Украину.

— Обе стороны конфликта имеют бронетехнику, стрелковое вооружение, миномёты, несколько артиллерийских систем, РСЗО. Численность молдавских войск — 6,5 тысячи человек. Примерно столько же — у Приднестровья, плюс российские миротворцы — 1000 человек. Есть небольшое отличие — приднестровцы более мотивированы. Армию Молдавии готовили к такому сценарию, проводя учения. Если бы Кишинёв и Тирасполь столкнулись без посторонней помощи, то это была бы позиционная война. Нужно понимать, что у обеих сторон нет возможности пополнять свой боекомплект. Производства нет, есть только остатки советского оружия, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Не стоит забывать и о нахождении наших миротворцев на территории ПМР, за которых может вступить Россия дальнобойными средствами. Остановить их Молдавия не сможет, так как у Кишинёва нет ПВО.

Авторы Елена Стафеева