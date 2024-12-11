Деньги на бочку. Остановит ли Болгария транзит газа из РФ и кому это нужно Политолог и публицист Александр Роджерс о том, что происходит с транзитом российского газа для Европы и почему появляются заявления об остановке прокачки. 11 декабря, 15:31 Болгария опасается, что санкции США против Газпромбанка могут привести к остановке транзита газа в Европу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Как я «обожаю» эти громкие заголовки типа «Болгария пригрозила прекращением транзита газа из-за санкций против Газпромбанка. Угрожала, шантажировала, приставила ствол к виску и передёрнула затвор.

Лезем в оригинал новости, читаем прямое заявление исполняющего обязанности министра энергетики Болгарии Владимира Малинова: «Булгартрансгаз» ожидает, что Газпром сообщит, как будет оплачивать транзит газа из Турции через Болгарию в Сербию (до сих пор расчёты велись через Газпромбанк, но в ноябре он подпал под санкции США).

Исполняющего обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов. Фото © ТАСС / EPA/DUMITRU DORU

Никаких «деньги на бочку, а иначе!». Более того, министр дальше говорит, что на сегодняшний день «Булгартрансгаз» выполнил свои обязательства по контрактам в срок и оператор на данный момент получил все причитающиеся платежи. На сегодня никаких задолженностей нет.

То есть речь идёт о том, как Газпром, который зарезервировал мощности и ранее осуществлял расчёты через Газпромбанк, будет делать это в будущем. И только в этом пункте министр выразил опасение, что проблема может привести к остановке транзита (чего, очевидно, ему бы не хотелось). Более того, Малинов намекнул, что до 20 декабря санкции против ГПБ ещё не вступили в силу, поэтому можно перевести денежку заранее.

Как видим, никакой ложной конфронтации нет. А сама проблема сейчас больше у европейцев, чем у России. Именно ЕС сейчас пытается договориться с США об ослаблении санкций против Газпромбанка или хотя бы о разрешении платить через его люксембургскую «дочку», потому что, цитирую, «санкции против Газпромбанка несут угрозу для безопасности поставок в регионе».

Одновременно посол России в Турции Ерхов заявил «Напомню, что в потребляемом Турцией газе доля России превышает 40%. В этом контексте действия США (по введению санкций против Газпромбанка. — Прим. Роджерса) представляют непосредственный риск для энергетической безопасности Турции, особенно с учётом предстоящего зимнего отопительного сезона».

То есть новые санкции США в очередной раз бьют по ЕС и Турции. Но это как раз ни разу не новость. В целом же, во-первых, на любые санкции можно найти контрмеры (например, Путин уже разрешил взаимопогашение платежей), а во-вторых, чем больше американская диктатура будет давить на европейцев, тем сильнее будет становиться их стремление избавиться от неё.

Авторы Александр Роджерс