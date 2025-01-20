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Регион
20 января, 09:23

Тирасполь согласился с требованием Кишинёва о поставках газа

Глава Приднестровья Красносельский: Мы согласны на поставки через «Молдовагаз»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasnikova Kat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasnikova Kat

Власти Приднестровья согласились с предложением Кишинёва о поставках газа через компанию «Молдовагаз» для более оперативного решения энергетического кризиса. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба в понедельник.

«Мы приняли предложения молдавских властей, включая президента, о том, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания »Молдовагаз». В связи с этим в субботу, 18 января, от Тираспольтрансгаза было направлено соответствующее уведомление, подтверждающее нашу поддержку и отсутствие возражений против поставок газа в Приднестровье», — отметил Красносельский.

Он добавил, что в письме «Тираспольтрансгаз» гарантировал оплату газа через молдавскую компанию «Молдовагаз».

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Напомним, что после отказа Украины продлить контракт на транзит российского газа в Европу поставки голубого топлива были прекращены 1 января. Это вызвало отключение центрального отопления в Приднестровье, в результате чего более 120 населённых пунктов остались без газа. Подстанции непризнанной республики были вынуждены перейти на уголь, запасы которого сильно ограничены. После этого Вадим Красносельский направился в Кремль для переговоров с российским руководством, по итогам которых было объявлено о гуманитарной помощи от России и поставках газа в Приднестровье. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что для реализации этих планов потребуется сотрудничество с Молдавией.

Марина Фещенко
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