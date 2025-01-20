Тирасполь согласился с требованием Кишинёва о поставках газа

Власти Приднестровья согласились с предложением Кишинёва о поставках газа через компанию «Молдовагаз» для более оперативного решения энергетического кризиса. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба в понедельник.

«Мы приняли предложения молдавских властей, включая президента, о том, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания »Молдовагаз». В связи с этим в субботу, 18 января, от Тираспольтрансгаза было направлено соответствующее уведомление, подтверждающее нашу поддержку и отсутствие возражений против поставок газа в Приднестровье», — отметил Красносельский.