Решение России поставить газ Приднестровью вызвало истерику у молдавского премьера
Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство по поводу планов России возобновить поставки газа в Приднестровье, сообщает Sputnik Молдова. Политик охарактеризовал это как «план Кремля» по дестабилизации обстановки в регионе.
«Очевидно, что «Газпром» будет осуществлять поставки газа в Приднестровье в ограниченных объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для обеспечения правого берега более доступной электроэнергией,» — отметил он.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать поддержку Приднестровью в вопросах газоснабжения. Это заявление стало ответом на сообщения в СМИ о том, что Москва рассматривает возможность закупки газа на европейских спотовых рынках для возобновления поставок в Приднестровье.
С 16 декабря власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, вызванного возможным прекращением поставок газа из России. В январе истек срок действия договора о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинёв не смог решить проблему с платежами «Молдовагаза» перед «Газпромом», что и привело к остановке поставок газа.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU