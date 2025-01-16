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Регион
16 января, 14:12
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Решение России поставить газ Приднестровью вызвало истерику у молдавского премьера

Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство по поводу планов России возобновить поставки газа в Приднестровье, сообщает Sputnik Молдова. Политик охарактеризовал это как «план Кремля» по дестабилизации обстановки в регионе.

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«Очевидно, что «Газпром» будет осуществлять поставки газа в Приднестровье в ограниченных объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для обеспечения правого берега более доступной электроэнергией,» — отметил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать поддержку Приднестровью в вопросах газоснабжения. Это заявление стало ответом на сообщения в СМИ о том, что Москва рассматривает возможность закупки газа на европейских спотовых рынках для возобновления поставок в Приднестровье.

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С 16 декабря власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, вызванного возможным прекращением поставок газа из России. В январе истек срок действия договора о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинёв не смог решить проблему с платежами «Молдовагаза» перед «Газпромом», что и привело к остановке поставок газа.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Марина Фещенко
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