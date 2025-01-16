Решение России поставить газ Приднестровью вызвало истерику у молдавского премьера

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство по поводу планов России возобновить поставки газа в Приднестровье, сообщает Sputnik Молдова. Политик охарактеризовал это как «план Кремля» по дестабилизации обстановки в регионе.

«Очевидно, что «Газпром» будет осуществлять поставки газа в Приднестровье в ограниченных объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для обеспечения правого берега более доступной электроэнергией,» — отметил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать поддержку Приднестровью в вопросах газоснабжения. Это заявление стало ответом на сообщения в СМИ о том, что Москва рассматривает возможность закупки газа на европейских спотовых рынках для возобновления поставок в Приднестровье.