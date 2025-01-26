«Не знает деталей»: Зеленский упрекнул Трампа в отсутствии чёткого плана по завершению конфликта
Зеленский: Трамп хочет закончить конфликт, но у него нет чёткого плана
Президент США Дональд Трамп своим обращением к российскому коллеге Владимиру Путину стремится закончить конфликт на Украине, но у него нет чёткого плана. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
«Он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей», — подчеркнул он в беседе с Il Foglio.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине. При этом политик подчеркнул, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил сомнение, что Трамп введёт новые санкции, которые вредят экономике самих Соединённых Штатов.
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