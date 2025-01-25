Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 19:36

Зеленский пришёл в детский восторг от дерзости Трампа в адрес России

Зеленский поддержал риторику Трампа в отношении России

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему импонирует подход президента США Дональда Трампа к России в контексте урегулирования украинского конфликта. Речь идёт об угрозах ввести дополнительные санкции в случае отказа от завершения боевых действий в Незалежной.

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — сказал Зеленский.

При этом украинский политик отметил, что Трамп пока лишь демонстрирует желание завершить конфликт, но не озвучивает никаких конкретных шагов. Это несколько затрудняет разработку общего плана для переговоров.

Зеленский также подчеркнул важность участия Европы в процедуре урегулирования кризиса. За столом переговоров он хотел бы видеть «Украину, Америку, Европу и русских». Европейский голос, по его словам, важен, так как Незалежная «станет членом ЕС».

В Раде объяснили, для чего Трамп уволил всех украинских специалистов в США
В Раде объяснили, для чего Трамп уволил всех украинских специалистов в США

Тем временем президент РФ Владимир Путин согласился на встречу с Трампом. Российский лидер также выразил сомнения в том, что республиканец введёт против РФ новые санкции во вред США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar