Зеленский пришёл в детский восторг от дерзости Трампа в адрес России
Зеленский поддержал риторику Трампа в отношении России
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему импонирует подход президента США Дональда Трампа к России в контексте урегулирования украинского конфликта. Речь идёт об угрозах ввести дополнительные санкции в случае отказа от завершения боевых действий в Незалежной.
«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — сказал Зеленский.
При этом украинский политик отметил, что Трамп пока лишь демонстрирует желание завершить конфликт, но не озвучивает никаких конкретных шагов. Это несколько затрудняет разработку общего плана для переговоров.
Зеленский также подчеркнул важность участия Европы в процедуре урегулирования кризиса. За столом переговоров он хотел бы видеть «Украину, Америку, Европу и русских». Европейский голос, по его словам, важен, так как Незалежная «станет членом ЕС».
Тем временем президент РФ Владимир Путин согласился на встречу с Трампом. Российский лидер также выразил сомнения в том, что республиканец введёт против РФ новые санкции во вред США.
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