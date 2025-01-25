Зеленский пришёл в детский восторг от дерзости Трампа в адрес России

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему импонирует подход президента США Дональда Трампа к России в контексте урегулирования украинского конфликта. Речь идёт об угрозах ввести дополнительные санкции в случае отказа от завершения боевых действий в Незалежной.

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — сказал Зеленский.

При этом украинский политик отметил, что Трамп пока лишь демонстрирует желание завершить конфликт, но не озвучивает никаких конкретных шагов. Это несколько затрудняет разработку общего плана для переговоров.