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Регион
25 января, 08:13

В Раде объяснили, для чего Трамп уволил всех украинских специалистов в США

Нардеп Дубинский: Трамп уволил всех ответственных за Украину сотрудников

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Президент США Дональд Трамп специально уволил всех сотрудников, ответственных за решение вопросов по Украине для разрыва связи с Киевом и проведения аудита. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Нардеп уточнил, что подобным шагом американский лидер решает сразу несколько задач. Во-первых, это прерывает поставки вооружений для Незалежной. Во-вторых, это разрушает канал коммуникаций между Киевом и представителями «глубинного государства» в высших органах власти США. Кроме того, этот шаг устраняет возможности для утечки информации при проведении аудита в будущем.

«Теперь некому позвонить с вопросом: «Так что там?» — написал депутат в соцсетях.

«Не так просто»: Трамп рассказал, что мешает завершить конфликт на Украине
«Не так просто»: Трамп рассказал, что мешает завершить конфликт на Украине

А ранее Дональд Трамп заявил, что у экс-президента США Джо Байдена были неподходящие советники в вопросе Украины. По словам политика, конфликта можно и нужно было избежать.

Дарья Нарыкова
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