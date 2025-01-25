В Раде объяснили, для чего Трамп уволил всех украинских специалистов в США
Нардеп Дубинский: Трамп уволил всех ответственных за Украину сотрудников
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп специально уволил всех сотрудников, ответственных за решение вопросов по Украине для разрыва связи с Киевом и проведения аудита. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Нардеп уточнил, что подобным шагом американский лидер решает сразу несколько задач. Во-первых, это прерывает поставки вооружений для Незалежной. Во-вторых, это разрушает канал коммуникаций между Киевом и представителями «глубинного государства» в высших органах власти США. Кроме того, этот шаг устраняет возможности для утечки информации при проведении аудита в будущем.
«Теперь некому позвонить с вопросом: «Так что там?» — написал депутат в соцсетях.
А ранее Дональд Трамп заявил, что у экс-президента США Джо Байдена были неподходящие советники в вопросе Украины. По словам политика, конфликта можно и нужно было избежать.