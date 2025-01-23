Трамп указал на некомпетентность советников Байдена по Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что у Джо Байдена были неподходящие советники в вопросе Украины. Политик подчеркнул, что конфликта можно и нужно было избежать.

«Совет, который получил Джо Байден относительно Украины, был очень плохим, как и по остальным темам. Эта война не имела права начаться», — заявил он в интервью Fox News.

Дополнительно Трамп заметил, что Байден также получил неверные рекомендации по Израилю, по выводу войск из Афганистана и по другим вопросам.

«У Джо Байдена были очень плохие советники», — заключил Трамп.