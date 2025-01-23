Трамп указал на некомпетентность советников Байдена по Украине
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что у Джо Байдена были неподходящие советники в вопросе Украины. Политик подчеркнул, что конфликта можно и нужно было избежать.
«Совет, который получил Джо Байден относительно Украины, был очень плохим, как и по остальным темам. Эта война не имела права начаться», — заявил он в интервью Fox News.
Дополнительно Трамп заметил, что Байден также получил неверные рекомендации по Израилю, по выводу войск из Афганистана и по другим вопросам.
«У Джо Байдена были очень плохие советники», — заключил Трамп.
Ранее Трамп поручил специальному представителю по Украине Киту Келлогу сделать все возможное, чтобы разрешить конфликт между Россией и Украиной в срок не более 100 дней. Бывшие коллеги Келлога утверждают, что во время переговоров принимать решения ему не дадут, так как за это будет отвечать исключительно Трамп. По данным СМИ, британские офицеры выступают против этих планов, ведь в таком случае у России якобы будет возможность нарастить военную мощь.
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