Полянский: Трамп может остановить «вредоносную политику» США на Украине

Москве предстоит внимательно изучить условия предполагаемой «сделки» по завершению конфликта на Украине, которую предлагает президент США Дональд Трамп. Как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, новый американский лидер имеет возможность изменить курс внешней политики Штатов, продолжавшийся с 2014 года, и отказаться от поддержки Киева.

Полянский подчеркнул, что это не только вопрос прекращения военных действий, но и решение коренных причин украинского кризиса. Он отметил, что в интересах России понять, что именно подразумевается под «сделкой» в понимании Трампа.

«Он не несёт ответственности за то, что США делали на Украине с 2014 года, превращая её в «анти-Россию» и готовя к войне с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику», — приводит слова Полянского агентство Reuters.