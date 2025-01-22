СМИ снова заговорили о корейском сценарии, который Трамп намерен предложить для РФ и Украины

США при Дональде Трампе могут предложить России заморозку конфликта на Украине по корейскому сценарию. Об этом пишет Asia Times. Однако как подчёркивает автор, такое соглашение о перемирии не соответствует целям Москвы и не сможет быть достигнуто, если ограничится только прекращением огня.

«Военные цели России, как мы их понимаем, включают демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в публикации.