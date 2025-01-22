СМИ снова заговорили о корейском сценарии, который Трамп намерен предложить для РФ и Украины
Asia Times: США могут предложить РФ «перемирие» по корейскому сценарию
США при Дональде Трампе могут предложить России заморозку конфликта на Украине по корейскому сценарию. Об этом пишет Asia Times. Однако как подчёркивает автор, такое соглашение о перемирии не соответствует целям Москвы и не сможет быть достигнуто, если ограничится только прекращением огня.
«Военные цели России, как мы их понимаем, включают демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в публикации.
Автор отмечает, что цели России — не только мир, но и всеобъемлющее соглашения с США и НАТО.
Ранее СМИ узнали, что администрация президента США Дональда Трампа раздумывает над новым сценарием завершения украинского конфликта. Он якобы содержит следующие пункты: заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны, отказ на ближайшие два десятилетия от вступления Украины в НАТО, но взамен — снабжение её оружием. Его уже окрестили хорошо забытым «корейским сценарием». Документ, получивший название «План Келлога», был опубликован, но его достоверность остаётся под вопросом.
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