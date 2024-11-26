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26 ноября, 11:46

Нарышкин отверг заморозку конфликта на Украине по корейскому сценарию

Россия решительно отвергает любые предложения о замораживании конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он подчеркнул, что Москва в контексте ситуации вокруг Украины стремится к установлению прочного мира на многие годы вперед.

«Что касается обсуждений и предложений о замораживании конфликта, то хочу подчеркнуть, что Россия категорически против любых вариантов замораживания — будь то по корейскому сценарию или любому другому», — заявил он в ответ на вопрос ТАСС.

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Ранее в Кремле тоже отвергли идею заморозки украинского конфликта. Дмитрий Песков заявил, Москва строит свои ожидания на условиях, которые были озвучены лидером Владимиром Путиным в июне. А не так давно и сам российский лидер заявил, что наша страна стремится к урегулированию конфликта и готова искать и идти на разумные компромиссы.

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Владимир Гердо/ТАСС

Марина Фещенко
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