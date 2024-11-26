Нарышкин отверг заморозку конфликта на Украине по корейскому сценарию

Россия решительно отвергает любые предложения о замораживании конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он подчеркнул, что Москва в контексте ситуации вокруг Украины стремится к установлению прочного мира на многие годы вперед.