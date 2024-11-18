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18 ноября, 09:52

«Априори неприемлем»: В Кремле отвергли идею заморозки украинского конфликта

Песков: Россия не готова заморозить конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова принять заморозку конфликта на Украине. По его словам, Москва строит свои ожидания на условиях, которые были озвучены лидером Владимиром Путиным в июне.

«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить на саммите G20 остановить конфликт на Украине по текущей линии фронта.

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Напомним, журналисты Bloomberg сообщили, что Эрдоган планирует представить данную инициативу на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Турецкий лидер предлагает, чтобы Зеленский отложил вопрос вступления в НАТО на ближайшие 10 лет. По его плану, в восточной части Донбасса стоит организовать демилитаризованную зону, где будут размещены «международные военные силы». Ранее Песков отметил, что Путин и Эрдоган не обсуждали идею по заморозке конфликта.

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Life.ru

Александр Юнашев
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