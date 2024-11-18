«Априори неприемлем»: В Кремле отвергли идею заморозки украинского конфликта
Песков: Россия не готова заморозить конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова принять заморозку конфликта на Украине. По его словам, Москва строит свои ожидания на условиях, которые были озвучены лидером Владимиром Путиным в июне.
«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить на саммите G20 остановить конфликт на Украине по текущей линии фронта.
Напомним, журналисты Bloomberg сообщили, что Эрдоган планирует представить данную инициативу на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Турецкий лидер предлагает, чтобы Зеленский отложил вопрос вступления в НАТО на ближайшие 10 лет. По его плану, в восточной части Донбасса стоит организовать демилитаризованную зону, где будут размещены «международные военные силы». Ранее Песков отметил, что Путин и Эрдоган не обсуждали идею по заморозке конфликта.
Life.ru