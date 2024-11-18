«Априори неприемлем»: В Кремле отвергли идею заморозки украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова принять заморозку конфликта на Украине. По его словам, Москва строит свои ожидания на условиях, которые были озвучены лидером Владимиром Путиным в июне.

«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить на саммите G20 остановить конфликт на Украине по текущей линии фронта.