«Не так просто»: Трамп рассказал, что мешает завершить конфликт на Украине

После прибытия в Северную Каролину президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт не получится завершить «просто», пока цены на нефть в мире остаются высокими. Республиканец призвал ОПЕК действовать и снизить цены на чёрное золото. По его словам, это «автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине».

«Это ужасная трагедия для обеих сторон. <...> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», – сказал новый хозяин Белого дома журналистам.

Трамп также отметил, что конфликт на Украине «никогда бы не произошёл», если бы он был президентом Соединённых Штатов в 2022 году.