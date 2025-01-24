«Не так просто»: Трамп рассказал, что мешает завершить конфликт на Украине
Трамп: Высокие цены на нефть не дадут «просто» завершить украинский конфликт
После прибытия в Северную Каролину президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт не получится завершить «просто», пока цены на нефть в мире остаются высокими. Республиканец призвал ОПЕК действовать и снизить цены на чёрное золото. По его словам, это «автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине».
«Это ужасная трагедия для обеих сторон. <...> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», – сказал новый хозяин Белого дома журналистам.
Трамп также отметил, что конфликт на Украине «никогда бы не произошёл», если бы он был президентом Соединённых Штатов в 2022 году.
Кстати, президент России Владимир Путин также считает, что при республиканце украинский кризис бы не наступил. По словам российского лидера, если бы у Трампа в 2020 году «не украли победу», то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году.
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