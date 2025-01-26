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Регион
26 января, 14:36

В офисе Зеленского раскритиковали 100-дневный план Трампа

Ермак заявил, что решение конфликта за 100 дней существует только в медиа

План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней существует только в медийном пространстве. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Никаких «мирных планов» за «100 дней» из медиа не существует в реальности. Под это маскируют лишь вбросы», — пишет Ермак.

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Напомним, ранее Дональд Трамп поручил Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней. В России не верят в возможность решения конфликта за этот срок. Военкор Александр Коц утверждает, что американский лидер «не отвечает за свой базар». В Совфеде же полагают, что обещания Трампа по урегулированию ситуации на Украине являлись пиар-ходом. А в МИД РФ заявили, что кризис нельзя решить за 100 дней без реализма США. В Киеве же получили план и начали рассуждать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Николай Рюмин
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