В офисе Зеленского раскритиковали 100-дневный план Трампа

План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней существует только в медийном пространстве. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Никаких «мирных планов» за «100 дней» из медиа не существует в реальности. Под это маскируют лишь вбросы», — пишет Ермак.