В офисе Зеленского раскритиковали 100-дневный план Трампа
Ермак заявил, что решение конфликта за 100 дней существует только в медиа
План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней существует только в медийном пространстве. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Никаких «мирных планов» за «100 дней» из медиа не существует в реальности. Под это маскируют лишь вбросы», — пишет Ермак.
Напомним, ранее Дональд Трамп поручил Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней. В России не верят в возможность решения конфликта за этот срок. Военкор Александр Коц утверждает, что американский лидер «не отвечает за свой базар». В Совфеде же полагают, что обещания Трампа по урегулированию ситуации на Украине являлись пиар-ходом. А в МИД РФ заявили, что кризис нельзя решить за 100 дней без реализма США. В Киеве же получили план и начали рассуждать.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan