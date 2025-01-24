В МИД РФ оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине за 100 дней
Замглавы МИД РФ: Конфликт на Украине нельзя решить за сто дней без реализма США
Без реализма в подходе США не стоит ожидать, что российско-украинский конфликт будет решён за сто дней. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сказал, что ему хочется понять, какими именно действиями Штаты намерены идти к урегулированию.
«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнётся некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», — цитирует Рябкова ТАСС.
Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу закончить конфликт за 100 дней. В России не верят в возможность решения конфликта за этот срок. Военкор Александр Коц утверждает, что американский лидер «не отвечает за свой базар». В Совфеде же полагают, что обещания Трампа по урегулированию ситуации на Украине являлись пиар-ходом.
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