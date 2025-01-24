В МИД РФ оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине за 100 дней

Без реализма в подходе США не стоит ожидать, что российско-украинский конфликт будет решён за сто дней. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сказал, что ему хочется понять, какими именно действиями Штаты намерены идти к урегулированию.

«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнётся некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», — цитирует Рябкова ТАСС.