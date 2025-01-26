«Не выстоит 100 дней»: В Австрии не верят, что Трамп успеет спасти Киев
Полковник Райснер усомнился, что Киев продержится до переговоров Путина и Трампа
Киев вряд ли сможет продержаться под натиском ВС РФ сто дней, которые президент США Дональд Трамп выделил на завершение конфликта спецпосланнику по Украине Киту Келлогу. С таким заявлением выступил полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.
«Мы знаем, что Трамп поручил мистеру Келлогу добиться переговоров в течение следующих ста дней, но мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца», — заявил он.
Райснер добавил, что бойцы киевского режима пребывают в ужасе от столь быстрого продвижения ВС РФ по территории Донбасса. Он заключил, что динамика крайне негативна для ВСУ.
Напомним, что Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. В России не верят в возможность решения конфликта за этот срок. Военкор Александр Коц утверждает, что американский лидер «не отвечает за свой базар». В Совфеде же полагают, что обещания Трампа по урегулированию ситуации на Украине являлись пиар-ходом.
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