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Регион
26 января, 06:06

«Не выстоит 100 дней»: В Австрии не верят, что Трамп успеет спасти Киев

Полковник Райснер усомнился, что Киев продержится до переговоров Путина и Трампа

Киев вряд ли сможет продержаться под натиском ВС РФ сто дней, которые президент США Дональд Трамп выделил на завершение конфликта спецпосланнику по Украине Киту Келлогу. С таким заявлением выступил полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.

«Мы знаем, что Трамп поручил мистеру Келлогу добиться переговоров в течение следующих ста дней, но мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца», — заявил он.

Райснер добавил, что бойцы киевского режима пребывают в ужасе от столь быстрого продвижения ВС РФ по территории Донбасса. Он заключил, что динамика крайне негативна для ВСУ.

В МИД РФ оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине за 100 дней
В МИД РФ оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине за 100 дней

Напомним, что Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. В России не верят в возможность решения конфликта за этот срок. Военкор Александр Коц утверждает, что американский лидер «не отвечает за свой базар». В Совфеде же полагают, что обещания Трампа по урегулированию ситуации на Украине являлись пиар-ходом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Николай Рюмин
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