«Не выстоит 100 дней»: В Австрии не верят, что Трамп успеет спасти Киев

Киев вряд ли сможет продержаться под натиском ВС РФ сто дней, которые президент США Дональд Трамп выделил на завершение конфликта спецпосланнику по Украине Киту Келлогу. С таким заявлением выступил полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.

«Мы знаем, что Трамп поручил мистеру Келлогу добиться переговоров в течение следующих ста дней, но мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца», — заявил он.