Стало известно об обсуждении в Киеве плана по завершению конфликта за 100 дней

Европейские дипломаты и Киев получили «план-график» окончания украинского конфликта за 100 дней, составленный командой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua», не уточняя источник.

Издание отмечает, что не имеет подтверждений подлинности указанного плана, однако часть его положений совпадает с тем, что озвучивали республиканец и его спецпосланник по Украине Кит Келлог. В материале говорится, что в конце января — начале февраля Трамп обсудит этот план по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а уже после — с киевскими властями.