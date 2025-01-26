Стало известно об обсуждении в Киеве плана по завершению конфликта за 100 дней
«Страна.ua»: В Киеве обсуждают план от США по завершению конфликта за 100 дней
Европейские дипломаты и Киев получили «план-график» окончания украинского конфликта за 100 дней, составленный командой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua», не уточняя источник.
Издание отмечает, что не имеет подтверждений подлинности указанного плана, однако часть его положений совпадает с тем, что озвучивали республиканец и его спецпосланник по Украине Кит Келлог. В материале говорится, что в конце января — начале февраля Трамп обсудит этот план по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а уже после — с киевскими властями.
Если получится найти «точки соприкосновения», то, по данным издания, Владимира Зеленского призовут отменить указ о запрете переговоров с Россией. Тогда Трамп, Путин и Зеленский проведут встречу, чтобы утвердить основные параметры документа. Кроме того, в плане указана и дата возможного перемирия — 20 апреля. В этот же день ВСУ выведут подразделения с территории Курской области. Издание пишет, что в конце этого месяца может пройти международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Москвой и Киевом.
Напомним, ранее Дональд Трамп поручил Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней. В России не верят в возможность решения конфликта за этот срок. Военкор Александр Коц утверждает, что американский лидер «не отвечает за свой базар». В Совфеде же полагают, что обещания Трампа по урегулированию ситуации на Украине являлись пиар-ходом. А в МИД РФ заявили, что кризис нельзя решить за 100 дней без реализма США. Там поинтересовались, какими именно действиями Штаты намерены идти к урегулированию.
Shutterstock / FOTODOM / Marykor