«Договорённости с Зеленским ничтожны»: Киеву выставили условия для переговоров

Если Киев желает начать процесс переговоров с Москвой, то ему следует предоставить уполномоченного для этого кандидата, или же провести честные выборы. С таким мнением выступил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«В любом случае для этих переговоров Украина должна пройти некий путь. Во-первых, они должны провести выборы, либо предложить для этих переговоров уполномоченное лицо, которое будет иметь юридическое право вести эти переговоры», — приводит его слова РИА «Новости».