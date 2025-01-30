«Договорённости с Зеленским ничтожны»: Киеву выставили условия для переговоров
Эксперт Гагин: Украина должна выдвинуть переговорщика для мирного процесса
Если Киев желает начать процесс переговоров с Москвой, то ему следует предоставить уполномоченного для этого кандидата, или же провести честные выборы. С таким мнением выступил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«В любом случае для этих переговоров Украина должна пройти некий путь. Во-первых, они должны провести выборы, либо предложить для этих переговоров уполномоченное лицо, которое будет иметь юридическое право вести эти переговоры», — приводит его слова РИА «Новости».
Эксперт пояснил, что любые договорённости с Владимиром Зеленским будут «ничтожными», а результаты бесед крайне непредсказуемыми. Гагин добавил, что силы Запада смогут в любой момент аннулировать договоры на основе нелегитимности главаря киевского режима. Переговорщиком, по словам эксперта, мог бы стать представитель Рады или новый президент страны.
Напомним, ещё во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что если станет президентом США, то завершит украинский конфликт за 24 часа. Затем он отступил от своих же слов, и теперь глава Белого дома поставил задачу перед командой урегулировать вопрос за 100 дней. В первую очередь он хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, который, к слову, тоже за разговор с американским коллегой. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа пройдёт, как оба президента сочтут её целесообразной.
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