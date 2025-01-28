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28 января, 19:50

Путин заявил о готовности выделить представителей для переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Кремль готов назначить своих представителей для ведения переговоров с Украиной. Однако, по его словам, ключевым условием для начала диалога является готовность Владимира Зеленского к общению на высшем уровне.

Путин подчеркнул, что если Зеленский выразит желание участвовать в переговорах, то российская сторона выделит специалистов, которые займутся этим процессом.

«Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести. Вопрос в окончательном подписании документов», — отметил российский лидер.

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Ранее Владимир Путин назвал условие, при котором конфликт с Украиной завершится за 1-2 месяца. По его словам, если у Киева закончатся боеприпасы, то боевые действия прекратятся в течение нескольких месяцев. Также российский президент назвал шаг, который киевское руководство могло бы предпринять, чтобы избежать открытого вооружённого конфликта с РФ.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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