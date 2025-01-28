Путин заявил о готовности выделить представителей для переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Кремль готов назначить своих представителей для ведения переговоров с Украиной. Однако, по его словам, ключевым условием для начала диалога является готовность Владимира Зеленского к общению на высшем уровне.

Путин подчеркнул, что если Зеленский выразит желание участвовать в переговорах, то российская сторона выделит специалистов, которые займутся этим процессом.