Путин: Запад подтолкнул Киев к продолжению войны
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны побудили Украину к продолжению военных действий.
«Приехал господин Борис Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином экс-президентом США Джо Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин отметил, что это даже не скрывается, высокопоставленные украинские официальные лица открыто говорили об этом. Он добавил, что и британское руководство также публично это подтверждает.
«Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну», — добавил глава государства.
Напомним, ранее Путин указывал, что весной 2022 года он был готов по просьбе Киева встретиться с легитимным на тот момент украинским президентом Владимиром Зеленским. При чем на личной встрече настаивала именно украинская сторона.
Life.ru