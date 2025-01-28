Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны побудили Украину к продолжению военных действий.

«Приехал господин Борис Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином экс-президентом США Джо Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин отметил, что это даже не скрывается, высокопоставленные украинские официальные лица открыто говорили об этом. Он добавил, что и британское руководство также публично это подтверждает.

«Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну», — добавил глава государства.