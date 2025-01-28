Путин назвал условие, при котором конфликт с Украиной закончится за 1-2 месяца
Путин: Без боеприпасов у Киева конфликт завершится за один-два месяца
Если у Киева закончатся боеприпасы, то российско-украинский конфликт завершится в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё! Всё закончится через месяц-полтора, два», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос собеседника.
Также в ходе беседы Владимир Путин назвал шаг, который киевское руководство могло бы предпринять, чтобы избежать открытого вооружённого конфликта с Россией. По его словам, для этого Киеву достаточно было уйти с территорий ДНР и ЛНР.
Life.ru