Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 18:37

Путин назвал условие, при котором конфликт с Украиной закончится за 1-2 месяца

Путин: Без боеприпасов у Киева конфликт завершится за один-два месяца

Если у Киева закончатся боеприпасы, то российско-украинский конфликт завершится в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё! Всё закончится через месяц-полтора, два», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос собеседника.

Путин заявил, что готов был лично встретиться с Зеленским весной 2022 года
Путин заявил, что готов был лично встретиться с Зеленским весной 2022 года

Также в ходе беседы Владимир Путин назвал шаг, который киевское руководство могло бы предпринять, чтобы избежать открытого вооружённого конфликта с Россией. По его словам, для этого Киеву достаточно было уйти с территорий ДНР и ЛНР.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar