Путин назвал условие, при котором конфликт с Украиной закончится за 1-2 месяца

Если у Киева закончатся боеприпасы, то российско-украинский конфликт завершится в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё! Всё закончится через месяц-полтора, два», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос собеседника.