Путин рассказал, как Украина могла избежать конфликта
Путин: СВО не началась бы, если бы Киев самовольно ушёл из Донбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно было бы предотвратить, если бы Киев в 2022 году согласился оставить территории Донецкой и Луганской народных республик.
«Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и всё, на этом всё закончится», — сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном пресс-службой Кремля.
По словам Путина, если бы Киев принял другое решение, то не было бы «никаких боевых действий и никакой войны». Однако по его мнению, украинское руководство само выбрало путь сражения. Тем не менее он отметил, что на переговоры согласились сразу же, в конце февраля 2022 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Вопрос окончания СВО он также обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин ранее говорил, что РФ готова к началу переговоров, а глава Белого дома до этого сообщил, что переговоры делегаций обеих сторон состоятся уже очень скоро.
Life.ru