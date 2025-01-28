Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

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Регион
28 января, 18:15

Путин рассказал, как Украина могла избежать конфликта

Путин: СВО не началась бы, если бы Киев самовольно ушёл из Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно было бы предотвратить, если бы Киев в 2022 году согласился оставить территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и всё, на этом всё закончится», — сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном пресс-службой Кремля.

По словам Путина, если бы Киев принял другое решение, то не было бы «никаких боевых действий и никакой войны». Однако по его мнению, украинское руководство само выбрало путь сражения. Тем не менее он отметил, что на переговоры согласились сразу же, в конце февраля 2022 года.

Соцопрос: Большинство украинцев выступают за скорейшие переговоры ради мира
Соцопрос: Большинство украинцев выступают за скорейшие переговоры ради мира

Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Вопрос окончания СВО он также обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин ранее говорил, что РФ готова к началу переговоров, а глава Белого дома до этого сообщил, что переговоры делегаций обеих сторон состоятся уже очень скоро.

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Life.ru

Александра Мышляева
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