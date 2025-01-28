Путин рассказал, как Украина могла избежать конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно было бы предотвратить, если бы Киев в 2022 году согласился оставить территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и всё, на этом всё закончится», — сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном пресс-службой Кремля.