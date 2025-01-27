Соцопрос: Большинство украинцев выступают за скорейшие переговоры ради мира

По данным декабрьского исследования, проведенного социологической компанией Socis, наблюдается резкий рост числа украинцев, выступающих за немедленные переговоры и прекращение войны. На декабрь 2024 года 50,6% опрошенных поддерживают «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров третьих стран для завершения боевых действий». В то время как в феврале 2024 года только 36,1% респондентов придерживались такого мнения. Более 19% при этом высказались за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения. А 14,7% и 10,2% респондентов предпочли бы продолжение боевых действий до достижения границ Украины 1991 года или границ, существовавших до начала специальной военной операции.