Соцопрос: Большинство украинцев выступают за скорейшие переговоры ради мира
«Украинская правда»: Украинцы выдали Зеленскому карт-бланш на переговоры с РФ
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Количество граждан Украины, поддерживающих переговоры для скорейшего завершения конфликта, значительно возросло и уже превышает 50%. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на результаты социологического опроса.
По данным декабрьского исследования, проведенного социологической компанией Socis, наблюдается резкий рост числа украинцев, выступающих за немедленные переговоры и прекращение войны. На декабрь 2024 года 50,6% опрошенных поддерживают «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров третьих стран для завершения боевых действий». В то время как в феврале 2024 года только 36,1% респондентов придерживались такого мнения. Более 19% при этом высказались за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения. А 14,7% и 10,2% респондентов предпочли бы продолжение боевых действий до достижения границ Украины 1991 года или границ, существовавших до начала специальной военной операции.
В статье отмечается, что данная тенденция может быть интерпретирована как мандат для властей на начало переговоров, при этом предполагается, что после их старта вероятность общественных протестов, аналогичных Майдану, будет мала.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский утратил доверие как среди граждан Украины, так и среди военнослужащих ВСУ. Кроме того, Life.ru сообщал, что за Валерия Залужного, экс-главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне, готовы проголосовать 42% украинцев, тогда как рейтинг Владимира Зеленского составляет лишь 22%.