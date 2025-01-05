Украина заняла последнее место в обновлённом европейском рейтинге IQ

Украина заняла «почётное» последнее место в рейтинге стран Европы по уровню IQ. В мировом рейтинге она стала 78-й, свидетельствуют данные сайта International IQ registry. Информация была обновлена 1 января 2025 года, она основана на результатах исследования 1 393 066 человек со всего мира.

Лучший результат показал Китай — там средний IQ составил 107,43. На второй строчке — Иран, набравший 106,63 балла, далее идёт Южная Корея с результатом 106,57 балла. Россия заняла шестую строчку, её показатель — 103,31. США расположились на 27-м месте (100,17), а Украина на 78-м (95,55)

На последнем месте мирового списка расположился Габон. Там средний показатель IQ составляет 85,56.