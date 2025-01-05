Украина заняла последнее место в обновлённом европейском рейтинге IQ
Украина заняла 78-е место в обновлённом мировом рейтинге IQ
Украина заняла «почётное» последнее место в рейтинге стран Европы по уровню IQ. В мировом рейтинге она стала 78-й, свидетельствуют данные сайта International IQ registry. Информация была обновлена 1 января 2025 года, она основана на результатах исследования 1 393 066 человек со всего мира.
Лучший результат показал Китай — там средний IQ составил 107,43. На второй строчке — Иран, набравший 106,63 балла, далее идёт Южная Корея с результатом 106,57 балла. Россия заняла шестую строчку, её показатель — 103,31. США расположились на 27-м месте (100,17), а Украина на 78-м (95,55)
На последнем месте мирового списка расположился Габон. Там средний показатель IQ составляет 85,56.
Тем временем украинское правительство активно развивает в стране киноиндустрию, надеясь, что люди будут умнеть от просмотра отечественных фильмов. К примеру, сейчас в разработке на Украине находится фильм про Степана Бандеру. Финансировать съёмочный процесс будут из госбюджета.
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