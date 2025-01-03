На Украине за счёт госбюджета снимут фильм о ликвидации Бандеры

В Украине займутся производством фильма о ликвидации лидера «Организации украинских националистов»* Степана Бандеры. Деньги на съёмки выделят из госбюджета. Как свидетельствуют данные тендера в системе электронных закупок Prozorro, кинокомпания получит на создание киноленты около 24 миллионов гривен (свыше 571 тысяч долларов).

Заказ фильма под названием«Почему я убил Бандеру» поступил от Государственного агентства Украины по вопросам кино. Победителей тендера стала кинокомпания «Ганзафильм», сообщает украинское издание «Страна.ua». Также на данный момент достоверно неизвестно, будет ли фильм снят об агенте КГБ Богдане Сташинском, который ликвидировал Бандеру в 1959 году.

А ранее Life.ru рассказал о факельном шествии, организованном украинскими националистами во Львове. Несколько сотен участников праворадикальных движений прошли по проспекту Свободы, неся в руках красные факелы и различные флаги. На шествие уже отреагировал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, назвав произошедшее позором для Запада.