Украинские власти от лица «всего Донбасса» поздравили Бандеру с днём рождения

Власти пока ещё подконтрольного Киеву города Славянск в ДНР решили пышно отметить день рождения украинского нациста Степана Бандеры, известного своими зверствами по отношению к мирному населению в годы Великой Отечественной войны. На улицах города появились многочисленные баннеры с портретом преступника. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

На плакатах говорится, что «Донбасс поздравляет» основателя Организации украинских националистов* (ОУН) с днём рождения, который отмечается 1 января. Растяжки с Бандерой расклеили как на рекламных щитах, так и на стенах жилых многоэтажек.

Ранее сообщалось, что на Украине приступили к созданию детских комиксов о националисте Степане Бандере, чтобы навязать подрастающему поколению его образ в качестве «героя и освободителя». Также планируется выпустить и его полную биографию для школьников.