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Регион
26 декабря, 07:49

Украинские власти от лица «всего Донбасса» поздравили Бандеру с днём рождения

Портреты с Бандерой появились на улицах подконтрольного Киеву Славянска в ДНР

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

Власти пока ещё подконтрольного Киеву города Славянск в ДНР решили пышно отметить день рождения украинского нациста Степана Бандеры, известного своими зверствами по отношению к мирному населению в годы Великой Отечественной войны. На улицах города появились многочисленные баннеры с портретом преступника. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

Плакаты с Бандерой в Славянске. Обложка © Telegram / Политика страны

На плакатах говорится, что «Донбасс поздравляет» основателя Организации украинских националистов* (ОУН) с днём рождения, который отмечается 1 января. Растяжки с Бандерой расклеили как на рекламных щитах, так и на стенах жилых многоэтажек.

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Ранее сообщалось, что на Украине приступили к созданию детских комиксов о националисте Степане Бандере, чтобы навязать подрастающему поколению его образ в качестве «героя и освободителя». Также планируется выпустить и его полную биографию для школьников.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Татьяна Миссуми
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