В украинских детях взрастят любовь к «герою» Бандере с помощью комиксов
Депутат Рады Вятрович сообщил, что на Украине выпустят детские комиксы о Бандере
На Украине приступили к созданию детских комиксов о националисте Степане Бандере, чтобы навязать подрастающему поколению его образ в качестве «героя и освободителя». Об этом сообщил депутат Рады, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он добавил, что планируется выпустить и биографию Бандеры для школьников.
«На Украине готовят к выходу детские комиксы о Степане Бандере. Это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем ещё при жизни», — сказал парламентарий в эфире львовского телеканала НТА.
Напомним, Вятрович является главой Украинского института национальной памяти (УИНП). В России его обвиняют в реабилитации гитлеровских сторонников и отрицании итогов Международного военного трибунала в Нюрнберге. СК РФ завёл на него уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в 2019 году. Обвиняемый объявлен в розыск. Вятрович не первый раз выступает на Украине с инициативами по героизации Бандеры. Он также стал одним из организаторов перформанса, когда депутаты спели в Верховной раде песню, восхваляющую украинского националиста.
ТАСС / ЕРА