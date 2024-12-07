В украинских детях взрастят любовь к «герою» Бандере с помощью комиксов

На Украине приступили к созданию детских комиксов о националисте Степане Бандере, чтобы навязать подрастающему поколению его образ в качестве «героя и освободителя». Об этом сообщил депутат Рады, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он добавил, что планируется выпустить и биографию Бандеры для школьников.