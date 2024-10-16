Почему «закомплексованный» Бандера стал главной иконой украинских нацистов: ответ историка

Западная Украина всю историю находилась в подчинении. Жестокое польское иго лишило людей культуры и идентичности. Тяжелое положение породило у необразованного архаичного населения жуткую ненависть, которая, в свою очередь, породила культ Степана Бандеры.

Об этом рассказал историк, член РВИО Александр Макушин, объясняя, почему «закомплексованный истерик» Бандера стал символом для украинских боевиков, воюющих сегодня против России. По его словам, на ситуацию также повлияла особая политика СССР, где уважительно относились к особенностям всех народов, кроме русского.

«К 90-м годам всё это варево бурлило, а после обретения независимости туда кинули дрожжи в виде культа украинских националистов, который до этого существовал в украинской диаспоре в Канаде. И через 30 лет всё это породило то, что мы видим сегодня», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Эксперт также отметил, что для украинской истории характерна цикличность. Если местной элите дать управлять своей территорией, то раз за разом повторяется период «руины». Его можно было наблюдать во времена правления Богдана Хмельницкого и прямо сейчас, уверен историк.