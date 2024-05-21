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Регион
21 мая, 20:54

Могилу Бандеры в ФРГ разрисовали призывами провести выборы на Украине

"Общественное": В Мюнхене на могиле Бандеры появились надписи "Нам нужны выборы"

На могиле Бандеры в Мюнхене появились надписи с призывом провести выборы на Украине. Обложка © Telegram / hromadske

На могиле Бандеры в Мюнхене появились надписи с призывом провести выборы на Украине. Обложка © Telegram / hromadske

На могильной плите лидера ОУН* Степана Бандеры в Мюнхене появились надписи на украинском языке, призывающие к выборам главы Незалежной. Об этом сообщил телеканал "Общественное".

"В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей "Нам нужны выборы", — сообщило украинское СМИ.

В Киеве незамедлительно обвинили в произошедшем Россию, заявив, что таким образом Москва якобы пытается "качать тему выборов на Украине".

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Напомним, срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, в должность должен был вступить новый избранный глава государства. Однако киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. В Конгрессе США тем временем Зеленского признали диктатором.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Лариса Сафронова
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