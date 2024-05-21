Могилу Бандеры в ФРГ разрисовали призывами провести выборы на Украине

На могильной плите лидера ОУН* Степана Бандеры в Мюнхене появились надписи на украинском языке, призывающие к выборам главы Незалежной. Об этом сообщил телеканал "Общественное".

"В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей "Нам нужны выборы", — сообщило украинское СМИ.

В Киеве незамедлительно обвинили в произошедшем Россию, заявив, что таким образом Москва якобы пытается "качать тему выборов на Украине".